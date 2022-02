Milan, Dossena: “Sulla carta li metterei al quarto posto in Italia”

L'ex calciatore Andrea Dossena ha parlato della lotta a tre in Serie A tra Inter, Napoli e Milan. Parole non dolcissime per i rossoneri

Renato Panno

L'ex calciatore Andrea Dossena, attualmente allenatore del Ravenna, ha parlato della lotta a tre per lo scudetto tra Inter, Napoli e Milan. Parole non esattamente di stima per i rossoneri nonostante il primo posto in classifica in Serie A. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Calciomercato.com'.

Contro il Liverpool non sarà facile, ma non lo è stato neanche contro il Napoli. Gli azzurri di Spalletti possono vincere il campionato? "Il problema del Napoli è che l'Inter ha già vinto. Mi spiego meglio: stare davanti è più difficile che inseguire, perché hai tutta la pressione addosso. Ma l'Inter ha vinto l'anno scorso, sa cosa vuol dire e quindi gestisce meglio questa situazione. Poi ritengo che la rosa nerazzurra abbia qualcosa in più rispetto a quella del Napoli, vedo l'Inter favorita. Manca ancora tanto, ma se Inzaghi vince il recupero contro il Bologna poi può permettersi di rallentare una volta in più rispetto agli altri, e questo può fare la differenza".

Quindi il discorso vale anche per il Milan… "Sì. Anzi, secondo me il Milan come l'anno scorso sta andando ben oltre le aspettative, perché li metterei al quarto posto in Italia sulla carta".

