Milan, Donato: “Investcorp è un fondo più piccolo di Elliott” | News

Dario Donato, giornalista ed esperto di finanza, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'interesse di Investcorp nei confronti del Milan

"La garanzia è il prezzo", prosegue Donato. "Se uno è disposto a pagare così tanto per una squadra che negli ultimi cinque anni ha perso cumulativamente mezzo miliardo, sa che deve cambiare modello o investire nuove risorse per farlo svoltare. Stadio? Per chi compra comunque, in questo caso Investcorp, lo stadio è il centro della strategia. Non credo che abbiano garanzie sulla realizzazione a breve termine, ma che comprino con questa prospettiva è molto più che realistico".