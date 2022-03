Milan, Donati indica il sostituto di Kessie: “Ecco chi prenderei”

L'ex calciatore rossonero Massimo Donati e il consiglio al Milan per il dopo Franck Kessie. Un calciatore che ha stupito finora

"Un nome in mente ce l'ho per il centrocampo del Milan ed è Koopmeiners dell'Atalanta, è fortissimo in tutto quello che fa, fisicità e tiro in porta, per me è uno veramente forte. Asslani è bravo ma è all'inizio, giocare in grandi squadre è un altro conto, so che l'aspetto mentale conta tanto. Ci son tanti giocatori che fanno boom subito e poi vanno a calare. Come Jorginho, era con me a Verona e non avrei mai scommesso su Jorginho, invece mentalmente era pronto per fare questo tipo di percorso, ma sempre dopo qualche anno di gavetta".