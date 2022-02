Milan, Donadoni: “Leao? Il prossimo passo è la continuità”

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato anche di Rafael Leao

Roberto Donadoni, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il tecnico ha parlato anche della crescita di Rafael Leao: "E' cresciuto anche lui. Ha qualità sopra la media ma solo il tempo ci dirà la sua reale dimensione. Il prossimo passo è la continuità unità alla consapevolezza di essere un grande giocatore. Uno step fondamentale non solo per i giudizi personali ma per tutta la squadra: succederà quando i compagni si affideranno a lui per risolvere le situazioni più complesse. Allora sarà leader: non lo si è per definizione, ma quando te lo riconoscono gli altri". Intanto è pronto un colpo dal Manchester United.