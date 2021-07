Milan, Donadoni: “Ibrahimovic va utilizzato nella maniera giusta” | News

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del campione svedese Zlatan Ibrahimovic

Nonostante l'operazione al ginocchio, Zlatan Ibrahimovic non vede l'ora di dire la sua nella prossima stagione. Sulla soglia dei 40 anni, il fuoriclasse svedese vuole trascinare il Milan sia in campionato che in Champions League. Proprio sull'ex Galaxy, Roberto Donadoni ha speso delle parole ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco cosa ha detto l'ex calciatore rossonero. "Ha voglia, stimoli, esperienza e un carattere d'acciaio. Va utilizzato nella maniera giusta".