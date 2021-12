Milan, Donadoni: “Ibra trascinatore, ho rivisto il Tonali del Brescia”

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimović e Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni

Roberto Donadoni, ex calciatore del Milan, ha parlato di Zlatan Ibrahimović e Sandro Tonali. Queste le dichiarazioni ai microfoni del 'Corriere dello Sport': "Ibrahimovic è un trascinatore e un campione altrimenti il Milan non lo avrebbe messo sotto contratto alla sua età. Ho rivisto il Tonali versione Brescia, ma non avevo dubbi: era chiaro che il primo anno al Milan non avesse espresso il suo potenziale".