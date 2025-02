Milan, Donadoni: “Col Feyenoord servirà convinzione e fame agonistica”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Roberto Donadoni ha parlato del Milan , della sfida di ritorno di Champions League col Feyenoord e non solo. L'ex calciatore rossonero ha espresso la sua opinione sui nuovi acquisti del Diavolo, sul lavoro di Conceicao e sul momento che vivono i rossoneri. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. Clicca qui per l'intervista completa!

Su cosa sarà indispensabile: "Quello che chiede sempre Conceiçao ovvero determinazione e convinzione. In una gara da dentro o fuori, devi avere fame agonistica e voglia di imporre il tuo gioco attraverso un atteggiamento e uno spirito diverso rispetto all'andata. Chi può essere l'uomo in più per il Diavolo? Sarebbe un errore sperare in uno soltanto. Se una squadra vuole avere uno stile, non può prescindere da un certo tipo di atteggiamento che deve essere collettivo".