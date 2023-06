Milan, Dionisi: “Frattesi? Deve ambire ad altri palcoscenici”

"Ad oggi abbiamo stilato i nomi di quelli che devono fare le visite mediche e venire in ritiro, Frattesi è tra questi. Ovvio che è molto chiacchierato, la vostra speranza è che si continui a parlare di lui, poi io spero che si smetta prima o poi. Per un motivo o per un altro. Ha finito facendo molto bene in Nazionale, è un giocatore che abbiamo apprezzato tanto. Credo che sia arrivato il momento che possa e debba anche ambire ad altri palcoscenici. Se lo meriterebbe per quello che ha fatto, non è l'unico, ma mi chiedete di lui e ve lo dico". LEGGI ANCHE: Milan, Ruben Loftus-Cheek arrivato a Linate