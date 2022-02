Milan, Dida: “Maignan ha una voglia incredibile di crescere”

Nelson Dida, preparatore dei portieri del Milan, ha parlato di Mike Maignan e non solo al canale Youtube del club rossonero

Nelson Dida, preparatore dei portieri del Milan, ha parlato al canale Youtube del club rossonero. Dida ha parlato in primis di Mike Maignan : "Ho trovato un ragazzo che ha una voglia enorme di crescere. Ha scelto il Milan per questo, perché il Milan è una grandissima squadra e lui è consapevole e lavorando e impegnandosi può fare sempre meglio. E' una persona concentratissima, vuole sempre imparare, da quando è arrivata ha questa voglia continua di crescere. Gli provo sempre a passare tutta la mia esperienza al Milan, è sempre attento a tutto e secondo me dimostrerà ancora di più di essere un grandissimo portiere”.

Sulla carriera: "Ho iniziato la mia carriera in una squadra piccolissima. Non avrei mai pensato di arrivare al Milan. Già uscire da quella piccola città era impensabile. Quando sono arrivato al Milan non è stato facile all'inizio. Anche perchè quando mi hanno preso mi hanno mandato in prestito al Lugano e al primo allenamento ha nevicato. Io non avevo mai visto la neve, mi sono anche chiesto cosa ci facevo lì. Era tutto strano per me, però erano difficoltà che dovevo affrontare. Mi sono serviti quei mesi al Lugano, vivevo a Milano con Ronaldo anche se lui giocava all'Inter".