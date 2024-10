Peppe Di Stefano , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di uno dei collegamenti con 'Sky Sport', soffermandosi in particolare sulla situazione in casa Milan e sulle richieste di Paulo Fonseca a Rafael Leao . A suo dire, infatti, il tecnico lusitano vorrebbe qualcosa di diverso dal suo connazionale. Per ottenerlo avrebbe due modi. O continua a comportarsi come sta facendo, con il rischio che Rafa non recepisca gli stimoli, o fa come ha fatto Stefano Pioli , che ha capito pregi e difetti del ragazzo e ha agito di conseguenza. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Di Stefano: "Fonseca vuole un Leao diverso. Faccia come Pioli"

"Fonseca vorrebbe delle cose diverse da Leao: in campo, negli atteggiamenti, in fase difensiva e offensiva; vede che ha in mano una macchina velocissima, ma che velocissimo non va. Le soluzioni sono due: o fai come Pioli, che aveva capito pregi e difetti del ragazzo, a cui era andata bene con i risultati degli ultimi anni, oppure fai come Fonseca, che usa bastone e carota per stimolarlo, ma bisogna poi capire se poi Leao è la persona giusta per recepire questo tipo di stimoli".