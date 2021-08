Milan, Di Stefano: “Domani Lucci sarà a Milano per parlare di Florenzi”

Peppe Di Stefano ha fatto il punto del mercato del Milan. Secondo il giornalista, domani si potrà scoprire il futuro di Alessandro Florenzi

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Peppe Di Stefano ha fatto il punto del mercato del Milan. Queste le parole del giornalista. "Lucci sarà domani a Milano per discutere con il Milan del futuro di Alessandro Florenzi. Milan chiede il calciatore in prestito con diritto di riscatto, la Roma preferirebbe cederlo in prestito ma con obbligo di riscatto. I rossoneri hanno bisogno di un italiano per la lista Champions. Inoltre si parla di Castillejo in uscita, ma il Milan ha bisogno di un calciatore pronto anche mentalmente per il nostro campionato. E' tornato Kessié. Il suo rinnovo di contratto è importante, tenerlo in squadra è fondamentale. Nella grigliata di oggi, a cui hanno partecipato anche Maldini e Massara, c'era anche Ibrahimovic che sta lavorando in vista del rientro. L'idea del Milan è quella di comprare anche una terza punta giovane in modo tale che possa apprendere da due maestri come Ibra e Giroud".