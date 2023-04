Milan, Di Silvestre (BMW): “Questo è un progetto molto ambizioso” | PM NEWS

"Dobbiamo lavorare sull'inclusione. Essere qua oggi per noi è molto molto importante. Un grande onore abbinare il nome della BMW al nostro progetto. Il nostro progetto e la possibilità magari di aprire tante altre sedi in altre città è presente in questo momento non è insuperabile non lo è non lo è. I brand importanti si fidano e vogliono unirsi a quella che è la nostra professionalità e questo è il riconoscimento per noi è importante. Il Milan ha due squadre con le quali insuperabili giocano per quanto riguarda raggruppamento lombardo. Andremo a svolgere 11 partite partite: si giocherà con i dipendenti dei concessionari insieme ai nostri atleti in squadre miste". LEGGI ANCHE:Milan, i numeri dell'obiettivo Balogun >>>