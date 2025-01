Milan, Di Marzio: “Il Milan per adesso si vede respinti gli assalti a Gimenez”

Il Milan continua a sognare Santiago Gimenez, attaccante messicano in forza al Feyenoord da tre stagioni. Nei giorni scorsi, il club rossonero ha avanzato una prima offerta per il centravanti, ma la risposta della squadra di Rotterdam è stata netta: un secco no. La dirigenza rossonera, però, non si arrende e si proverà a capire se, in questa ultima settimana di mercato, sarà possibile superare il muro del Feyenoord, magari rilanciando con una proposta più convincente. Nel frattempo, Gianluca Di Marzio ha fornito qualche anticipazione su questa trattativa durante la prima parte di Calciomercato - L’Originale, in onda su Sky Sport 24. Ecco, di seguito, le sue parole: