Milan, Fonseca a rischio esonero? Di Marzio svela il retroscena a sorpresa

Gianluca Di Marzio , esperto di calciomercato, ha spiegato nelle ultime ore la reale situazione di Paulo Fonseca , allenatore del Milan . Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato di un possibile rischio di esonero per Paulo Fonseca in caso di ulteriore passo falso contro il Venezia . Addirittura qualcuno ha speso anche nomi per sostituire il lusitano, che comunque con il netto successo per 4-0 ha scacciato tutte le voci.

A fare chiarezza in merito è stato proprio Gianluca Di Marzio. Il noto giornalista, negli studi di 'Sky Sport', ha rilasciato alcune dichiarazioni spiegando come in realtà Paulo Fonseca non è mai stato sotto esame al Milan. Questo per una motivazione molto semplice. Il lusitano ha un contratto di tre anni con il Diavolo e mandarlo via dopo quattro partite avrebbe poco senso. In ogni caso sono attesi segnali importanti in questa settimana, quando ci saranno Liverpool e Inter. Ecco, dunque, le sue parole.