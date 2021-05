Milan, Di Gennaro: “Pioli ha creato un bell’ambiente e un gruppo coeso”

L'opinionista ed ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato dei meriti di Stefano Pioli nel suo percorso con il Milan

L'opinionista ed ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato dei meriti di Stefano Pioli nel suo percorso con il Milan. Ecco le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Pioli? Lo conosco come persona, oltre come tecnico. So cosa ha fatto a Firenze dopo la tragedia di Astori, ha ripreso in mano una situazione difficile. E ha creato un ambiente bello al Milan. Quest'anno tra infortuni e cali fisici e mentali hanno messo a repentaglio l'obiettivo Champions. La qualità maggiore è il gruppo, coeso e che ha integrato bene i giovani e i nuovi arrivi. Ibra ha fatto la differenza fino a un certo punto, prima degli infortuni. Si è creduto nella forza del gruppo, del gioco, poi anche i singoli hanno fatto la differenza come ieri sera. La vittoria di ieri è importante, vista anche la difficoltà della Juventus". Ecco come e dove vedere Torino-Milan stasera >>>