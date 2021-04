Milan, Di Gennaro: “Ibrahimovic? Un 40enne che guadagna tanto fa scalpore”

Antonio Di Gennaro, opinionista televisivo, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e della questione Gianluigi Donnarumma. Il suo pensiero

Antonio Di Gennaro, opinionista televisivo, ha parlato del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic e della questione Gianluigi Donnarumma. Il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Ibrahimovic? Bisogna capire se riescono a farli combaciare con il bilancio. Conta il livello dei giocatori, anche se è normale che faccia scalpore un 40enne che guadagna certe cifre. Per Donnarumma ritengo che il Milan abbia offerto una cifra congrua, considerando che alla sua età è già tra i migliori cinque al mondo, ma il problema sono gli altri, i Tonali, per fare un esempio. Servono contratti intelligenti per il futuro". Milan, ultimatum a Donnarumma: le ultime news sul portiere rossonero >>>