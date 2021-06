Milan, Di Gennaro: “Donnarumma? Hanno sbagliato tutti. Su Calhanoglu…”

L'opinionista Antonio Di Gennaro ha commentato di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, via dal Milan a parametro zero

L'opinionista Antonio Di Gennaro ha commentato di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, via dal Milan a parametro zero. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TuttoMercatoWeb': "Sono leggi di mercato, vanno a guadagnare di più. Non credo che Donnarumma tra Milan e Psg ci sia differenza come blasone, certo 4 milioni in più sono tanti e anche se è giovane ha fatto dei calcoli. Bisognerà capire come mai questi comportamenti con Donnarumma e Calhanoglu. Hanno perso due giocatori importanti, intanto hanno preso un buon portiere e so che possono sostituire il turco con Zaccagni. Il vero Calhanoglu si è visto dopo il lockdown. E ora devono stare attenti a Kessiè, che è tornato quello dell'Atalanta. Ha sbagliato il Milan con Donnarumma ma anche Donnarumma. Bacia la maglia, poi se ne va così... Per me poteva rimanere al Milan, i soldi proposti andavano più che bene. Per me Maldini comunque sta andando bene. Vedremo ora chi compreranno, ma per mesta lavorando bene". Intanto il Milan pensa al sostituto di Romagnoli. Ecco chi è