Milan, Di Canio: “La crescita di Brahim Diaz è esponenziale”

L'ex attaccante Paolo Di Canio, ha parlato di Brahim Diaz, calciatore del Milan che ha iniziato molto bene la stagione

Paolo Di Canio, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato così la prova di Brahim Diaz in Milan-Atletico Madrid: "La crescita di Brahim Diaz è esponenziale. L'anno scorso mi sembrava più leggerino, è cresciuto sicuramente lavorando in Italia con Pioli anche sotto l'aspetto proprio muscolare, a livello proprio di potenza. È veramente devastante e ha anche una grande personalità. Fa sempre la cosa giusta, come in occasione del gol di Leao con un altro assist sontuoso a distanza di qualche giorno dal gol decisivo contro lo Spezia. È sempre pronto e lucido, secondo me è diventato per il Milan ciò che Bruno Fernandes è per il Manchester United, con caratteristiche totalmente diverse”. Le Top News di oggi: non si sblocca il rinnovo di Kessie, Florenzi rischia grosso