Milan, De Canio: “Ibrahimovic è un campione, non si può fare a meno di lui”

L'allenatore Gigi De Canio ha parlato dell'importanza di Zlatan Ibrahimovic per il Milan. Parole al miele per lo svedese. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Ibra fa ancora la differenza perchè è un campione e un campione sa sempre scegliere il momento giusto per dare la zampata vincente. Zlatan ha ancora troppo entusiasmo e il Milan non può fare a meno di lui". Le news più importanti della mattina: c'è la data per la firma di Pioli. Mercato, duello con la Juventus.