Milan, Di Canio: “Tra Pioli e Inzaghi c’è una differenza che si nota”

Sulla differenza con Pioli: "Stefano non ricorda a ogni gara sbagliata di aver vinto lo scudetto, ma è critico con se stesso e i giocatori. Inzaghi, e lo dico con tutto il bene del mondo, forse non ha ancora capito dove si trova e rivendica con un orgoglio un po' infantile tutte le cose che ha fatto bene. Attenzione, nessuno gliene disconosce, ma bisogna tarare il percorso che si fa. Il club gli ha chiesto di arrivare fra le prime quattro, ma non quarto. L'obiettivo è lo scudetto, quello che la stagione scorsa l'Inter ha buttato via. Mi aspettavo che Inzaghi potesse crescere con i giocatori, invece non è successo. Per altro i calciatori ascoltano come parla un allenatore e continuando a sentirsi dire che hanno vinto qualcosa, finisce che si rilassano. Ma a Milano la vittoria è una routine, non è come a Napoli: l'Inter ha conquistato lo scudetto due anni fa, mica venti! Secondo me, manca un po' di fame, Inzaghi deve alzare l'asticella. Detto questo, io spero che possa rimanere e vincere".