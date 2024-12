Delio Rossi sullo scudetto: “I campionati non si decidono adesso, ma…”

Intervistato in esclusiva da juventusnews24, Delio Rossi ha espresso il suo parere sulla lotta scudetto in Serie A, un tema che coinvolge anche il Milan . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Onestamente penso che quest'incertezza andrà ancora avanti per un po'. I campionati non si decidono adesso ma a fine aprile. Se in quel periodo regnerà ancora quell'equilibrio molte squadre potranno puntare alla vittoria finale ma non sarà così: qualcuno si staccherà ma non sarà il caso della Juventus".