Milan, De Santis: “Julian Alvarez astro nascente, va preso a gennaio”

L'operatore di mercato Lorenzo De Santis ha parlato delle qualità di Julian Alvarez, attaccante accostato con insistenza al Milan

Si parla di Julian Alvarez per Juventus, Inter, Milan e Fiorentina: "Era dai tempi di Lautaro Martinez che non si parlava tanto di un giovane in patria. Ha esordito tre anni fa, ha già vinto diversi titoli. E' un attaccante forte, che segna, dal profilo europeo perché sa giocare in più posizioni. E' svelto, rapido, in ambito sudamericano è l'astro nascente e uomo copertina del mercato. Può fare bene da falso nueve ma anche da seconda punta".