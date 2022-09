Milan, De Paola: “Attorno a Pioli c’è una fiducia straripante”

Il giornalista Paolo De Paola ha parlato della differenza tra i due allenatori protagonisti nel derby Milan-Inter di Serie A. Se nei confronti di Stefano Pioli c'è una fiducia straripante, lo stesso non su può dire per Simone Inzaghi, per il quale c'è diffidenza. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'TMW Radio'.

"Attorno a Pioli c'è una fiducia straripante, gli viene concesso anche qualche errore. Attorno a Inzaghi c'è diffidenza, anche nella squadra stessa. Per me Calhanoglu è fondamentale in mezzo al campo, se tentenna c'è un problema. Voglio capire perché Inzaghi non è così sicuro di lui. La grande vittoria dell'Inter però rimane aver confermato gli uomini migliori sul mercato".