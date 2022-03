De Jong: “Sono rossonero nel cuore, amo vedere il Milan in testa”

Nigel De Jong, ex centrocampista del Milan, ha certificato la sua fede rossonera e ha detto la sua sulla possibilità di vincere qualcosa

Nigel De Jong e il suo amore per il Milan, un nuovo capitolo. L'olandese, in questi anni, si è spesso sbilanciato attraverso i suoi profili social e ha più volte ammesso la sua fede rossonera. Il classe 1984, che ha vestito la maglia del Diavolo dal 2012 al 2016, ha parlato della sua felicità nel vedere la squadra di Stefano Pioli in testa alla classifica di Serie A e della possibilità di vincere finalmente qualcosa dopo qualche anno. Queste le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di 'Sky Sport'.