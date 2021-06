Milan, De Grandis: “Dzeko o Giroud? Dico il bosniaco: ecco il motivo”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato del casting in attacco in casa Milan. Meglio Olivier Giroud o Edin Dzeko? La risposta

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato del casting in attacco in casa Milan. Meglio Olivier Giroud o Edin Dzeko? Questa risposta ai microfoni di 'Sky Sport': "Sono due profili simili nel senso che non sono giovani. Se Ibra non recupera conviene forse andare sul centravanti più giovane che possa fare la gran parte delle partite. Se dovessi scegliere tecnicamente direi Dzeko perché assomiglia di più a Ibra nel modo di fare la punta e di permettere ai tre trequartisti del Milan di cambiare posizione e fare male. Giroud è più un centravanti d'area di rigore, Dzeko è più uno che ti fa giocare bene la squadra".