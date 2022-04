Milan, De Grandis: “Spesso lo abbiamo dato per spacciato, ma ha reagito”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato delle reazioni di un Milan che, nel corso del campionato, è stato dato spesso per spacciato

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato delle reazioni di un Milan che, nel corso del campionato, è stato dato spesso per spacciato. Contro il Bologna i rossoneri, a suo avviso, potrebbero non andare in difficoltà per un motivo. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Tutte le volte che abbiamo dato per spacciato il Milan, poi ha tirato fuori grandi risorse. Ci sono pressioni diverse quando sei dietro e quando sei davanti. Il Bologna non è sulla carta che una squadra che può mettere in grande difficoltà il Diavolo che soffre gli avversari che si chiudono, mentre i rossoblù non si chiudono in difesa". Intanto ecco l'offerta del Milan per un grande talento