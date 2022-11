Milan, De grandis: “De Ketelaere deve rifarsi con il Belgio”

Mancano ormai pochi giorni all'inizio dei Mondiali in Qatar. Il Milan cederà molti dei suoi giocatori alle Nazionali in giro per il Mondo. Tra questi, ci sarà anche Charles De Ketelaere. L'ex Brugge non ha brillato quest'anno, ma ha l'occasione per rifarsi. Con il Belgio, il trequartista potrà migliorare le prestazioni messe in campo fino a questo momento.