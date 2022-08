Milan, De Grandis su De Ketelaere: ”Mi sembra più tecnico di Kakà”

Intervenuto dai salotti di SkySport , il giornalista Stefano De Grandis ha commentato il profilo tecnico del gioiellino del Milan Charles De Ketelaere . De Grandis non ha risparmiato paragoni importanti, tirando in ballo fenomeni del calibro di Ricardo Kakà. Di seguito, riportiamo le sue dichiarazioni.

"De Ketelaere ha già giocato e segnato in Champions League, è un giocatore che anche quando prende palla spalle alla porta la controlla bene e la sa giocare. È un giocatore bello da vedere, mi sembra addirittura più tecnico di Kakà, che aveva qualcosa in più nella progressione".