Milan, De Grandis: “Manca un forte cannoniere, l’assenza di Ibra si sente”

L'opinionista Stefano De Grandis ha parlato dei problemi in attacco del Milan e dell'assenza prolungata di Zlatan Ibrahimovic . A suo avviso manca una forte leadership e un grande bomber anche se Olivier Giroud sta facendo bene. Un appunto su Rafael Leao , che deve essere più concreto e deve fare meno giocate fini a se stesse. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport'.

"Al Milan manca in questo momento una forte leadership e un forte cannoniere. L'assenza di Ibrahimovic si sente, anche se Giroud sta facendo il suo. Leao deve essere l'uomo in più, non deve fare solo giocate estetiche, ma anche essere più cattivo sotto porta".