Milan, De Calò: “Gabbia ha visione di gioco, mi ricorda Hummels”

Il giornalista Alessandro De Calò ha speso parole non di poco conto per Matteo Gabbia difensore del Milan. E che paragone! Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Gabbia è stato uno dei pilastri dell'Under 21 ed è un difensore molto interessante. Nasce come centrocampista e ha visione di gioco. Mi ricorda Hummels, è un difensore completo e che ha la prospettiva di essere un regista della difesa seppur sia lento in alcuni movimenti".