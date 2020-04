Milan, Damiani: “Ibrahimovic? Ecco perché può essere ancora utile”

ULTIME NEWS MILAN – Ibrahimovic si o no? E’ questa la domanda che si staranno ponendo i tifosi del Milan in merito al futuro dello svedese. Il numero 21 rossonero ha senza dubbio risollevato il morale di un Milan fino a poco tempo prima completamente privo di idee. Il contratto di Ibra scadrà a fine stagione, ma ancora nessuna decisione è stata presa. Il procuratore sportivo Oscar Damiani, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha cercato di sciogliere il dubbio del Milan con queste dichiarazioni: “È in forma strepitosa, ha fisico e carisma per essere utile al Milan anche nella prossima stagione“. Intanto ecco qual è la situazione dell’attacco del Milan in vista della prossima stagione, LEGGI IL FOCUS >>>

