Milan, Damiani: “La mancanza di Ibra si poteva prevedere. Sul derby…”

Oscar Damiani, ex calciatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni su Zlatan Ibrahimovic e sul Derby di Coppa Italia

Intervenuto a '1 Station Radio', Oscar Damiani ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan. Queste le parole del procuratore sportivo: "La mancanza di Ibra d'altronde si poteva prevedere, non è più un giovanotto. Giroud è un finalizzatore, non fa dribbling, ciò che fa Leao che però non è costante. Il Milan ha fatto fatica a fare gol, si sono visti infatti i risultati. Derby? E' stata una bella partita, i rossoneri non hanno demeritato, ma l'Inter ha giocatori con qualità superiori. C'era un rigore evidente che l'arbitro non ha dato, i nerazzurri hanno meritato. Risultato severo, un gol di scarto era più giusto, un 3-2 era logico per una partita bella piena di emozioni. L'Inter ha qualcosa in più in questo momento, il Milan sta facendo una stagione eccellente".