Milan, Dalot: “Leao? Ha tutto per essere un grande giocatore”

Diogo Dalot, terzino classe 1999, ha parlato del compagno di squadra al Milan e in Nazionale Rafael Leao. Queste le dichiarazioni ai microfoni del quotidiano portoghese 'Ojogo': "Leao? Mi ha aiutato molto per l’adattamento al Milan, ci conosciamo da quando avevo 14/15 anni quindi mi ha reso più facile adattarmi qui. Sta facendo una stagione fantastica e ha tutto per essere un grande giocatore e un riferimento per il nostro paese. Spero rimanga sempre concentrato per dare la miglior versione di sé stesso".