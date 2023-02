Milan, Dalla Bona: “Maignan manca molto. Grossa perdita”

L'ex calciatore Samuele Dalla Bona, ha parlato del momento no del Milan sottolineando i problemi senza Maignan in porta

L'ex calciatore Samuele Dalla Bona , ha parlato del momento no del Milan sottolineando i problemi senza Maignan in porta. Ecco le sue parole a TMW Radio durante Piazza Affari.

Su Giroud e Theo Hernandez: "Si pensava che Lautaro potesse tornare male, invece è in gran forma. Theo e Giroud mi hanno sorpreso in negativo. Aver perso la finale può essere una brutta botta psicologica, ma dopo tre partite devi esserti ripreso. Posso capire la fatica, ma c’è un tempo per ogni cosa". Calciomercato, il retroscena: rissa sfiorata per un ex obiettivo del Milan!