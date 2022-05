Milan, Dainelli: “Maldini? Sfogo giusto, ha dato uno sprone alla società”

L'ex calciatore Dario Dainelli parla dello sfogo di Paolo Maldini, a suo dire assolutamente giusto e normale. Queste le dichiarazioni

Maldini si è fatto sentire con la società mezzo stampa per contratto e futuro, ha fatto bene? "È normale e giusto che si sfoghi. E' un campione, una persona per bene che cerca di fare il bene del Milan e perché no dare uno sprone alla società".