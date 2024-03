Milan, Cuoghi: “Pioli ha dimostrato di essere un vincente, fossi in lui…”

Stefano Cuoghi , allenatore ed ex calciatore, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato di Stefano Pioli , tecnico del Milan . Le sue dichiarazioni.

Su Pioli: "Io fossi in Pioli sarei la persona più tranquilla al mondo visto quello che ha dimostrato e fatto. Ha fatto vedere con i fatti e non con le chiacchiere di essere un allenatore vincente. Nella vita non si può piacere a tutti. Tante volte si ragiona di pancia, ma bisogna riflettere sulle cose".