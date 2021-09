Milan, Crespo: “Maignan non farà rimpiangere Donnarumma” | News

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato di Mike Maignan

Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Crespo ha parlato anche di Mike Maignan, neo portiere rossonero: "Donnarumma è bravissimo, ma Maignan non lo farà rimpiangere. Ha fisico, prontezza di riflessi, coraggio e personalità". Intanto il rinnovo di Franck Kessie è in salita. Le ultime.