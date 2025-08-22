Milan-Cremonese, Di Stefano: 'Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto ...'

Lo stesso Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa della vigilia, si era espresso in questo modo sulla possibilità di vedere Luka Modric da titolare nella sfida contro la Cremonese. Ecco, dunque, le parole del tecnico livornese.
Come sta vedendo Ruben e se Modric può giocare dall'inizio: "Oggi deciderò se farlo partire dall'inizio o in corso. Per quanto riguarda Ruben e Fofana, hanno fisicità e tecnica. La loro convinzione è che a fine anno, comunque, devono aver fatto in due almeno 15 gol".
© RIPRODUZIONE RISERVATA