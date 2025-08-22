Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan-Cremonese, Di Stefano: “Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto …”

MILAN-CREMONESE

Milan-Cremonese, Di Stefano: “Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto …”

Milan-Cremonese, Di Stefano: 'Ricci-Modric? Il dubbio sarà sciolto ...'
Il giornalista Peppe Di Stefano ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla probabile formazione in vista di Milan-Cremonese
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Peppe Di Stefano, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di uno degli ultimi collegamenti con 'Sky Sport', rivelando le ultime di formazione della sfida tra Milan e Cremonese, in programma nella giornata di domani, sabato 23 agosto, alle ore 20:45, allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro di Milano. In modo particolare ha rivelato quando potrebbe essere sciolto il dubbio tra Samuele Ricci e Luka Modric a centrocampo. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan-Cremonese, Di Stefano svela le ultime di formazione: e su Ricci-Modric ...

—  

"Dubbio Ricci-Modric che sarà sciolto nell’allenamento in corso. Per il resto sarà più o meno la stessa formazione vista con il Bari con Gimenez al posto di Leao".

LEGGI ANCHE

Lo stesso Massimiliano Allegri, nel corso della conferenza stampa della vigilia, si era espresso in questo modo sulla possibilità di vedere Luka Modric da titolare nella sfida contro la Cremonese. Ecco, dunque, le parole del tecnico livornese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan: Juventus primi contatti con l'agente di Saelemaekers

Come sta vedendo Ruben e se Modric può giocare dall'inizio: "Oggi deciderò se farlo partire dall'inizio o in corso. Per quanto riguarda Ruben e Fofana, hanno fisicità e tecnica. La loro convinzione è che a fine anno, comunque, devono aver fatto in due almeno 15 gol".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA