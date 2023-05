Marchetti: “I punti persi dal Milan rischiano di essere troppi”

Come scritto nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato del Milan e del pareggio contro la Cremonese che potrebbe influenzare la volata alla prossima Champions League: "Pioli è stato duro con i suoi, per atteggiamento. Ha parlato di partita determinante per il cammino del Milan ed ha ragione. Viene da chiedersi se le tante turnazioni, con giocatori che non sono sembrati al top e con alcuni che in questa stagione non hanno mai veramente ingranato, non sia stato eccessivo".