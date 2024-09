Milan, Costacurta: “Non ci sono giocatori che fanno di tutto per vincere”

Milan, Costacurta: "I giocatori più forti dovrebbero aiutare di più"

"Ci sono tanti giocatori che stanno prendendo insulti nonostante stiano tirando fuori tutto quello che hanno, secondo me i giocatori più forti e rappresentativi dovrebbero aiutare di più e dare ancora tutto, sempre, dall'allenamento alla partita. Adesso, io non so chi possa essere il giocatore in grado di dare una svolta, ma il gruppo dovrebbero unirsi. Io ho giocato con Palloni D'Oro e a volte venivano messi in panchina, erano altri tempi però. Il pubblico del Milan è abituato bene. È abituato ad una squadra con giocatori che facevano di tutto per vincere. Oggi, al Milan, non ci sono giocatori che fanno di tutto per vincere. E finché non convinci quei giocatori a fare di tutto per vincere, perdi e fai anche brutte figure. Il pubblico quello lo ha visto, per questo quelle scene".