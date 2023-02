Milan, Costacurta: “Il vero problema non è la linea, ma la fase difensiva”

L'ex difensore Alessandro Costacurta è intervenuto ai microfoni di SkySport24 e ha parlato del momento negativo del Milan , soffermandosi in modo particolare sul reparto arretrato. Secondo Billy, il problema dei rossoneri non è solo la linea, ma tutta la fase difensiva. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Alessandro Costacurta sulla difesa del Diavolo

“Credo che i giocatori siano abituati anche a sistemi diversi, lo spirito è quello a cui si deve affidare un pochino il Milan. Per il resto la tattica aiuta, ma al momento la difesa dei rossoneri è stata peggiore sotto questo aspetto, la scelta di Kjaer va in quella direzione. Credo che abbiano bisogno di ritrovare solidità difensiva perché poi lì ritrovi fiducia. Anche perché poi contro il Sassuolo la davanti hanno creato, per questioni di centimetri hanno annullato due gol. Non mi attacco solo alla linea difensiva ma alla fase difensiva, che in questo momento è il vero problema del Milan. E quindi portarsi tre centrocampisti in casa è un segno di questa scelta”. Milan, ricordi Renato Sanches? Ora è scontento al PSG >>>