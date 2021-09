Milan, Costacurta: “Maldini gestiva benissimo le emozioni. Lo fa ancora”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato delle qualità emozionali di Paolo Maldini da calciatore. Queste le dichiarazioni

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato delle qualità emozionali di Paolo Maldini da calciatore. Queste le dichiarazioni dagli studi di 'Sky Sport': "Credo che Paolo abbia dimostrato sempre poco le proprie emozioni da calciatore, anche se era uno molto emozionabile. La sua forza era che questo non alterava le sue performance. Paolo aveva una grandissima gestione delle emozioni e credo ce l’abbia ancora". Intanto, novità importante di calciomercato per il Milan: 'Maldini non esclude l'arrivo di Icardi'