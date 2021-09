Milan, Costacurta: “Leao una sorpresa, avevo quasi perso le speranze”

Alessandro 'Billy' Costacurta è rimasto sorpreso dall'exploit improvviso di Rafael Leao. E dire che non ci credeva quasi più...

Alessandro 'Billy' Costacurta è rimasto sorpreso dall'exploit improvviso di Rafael Leao. Queste le dichiarazioni sul portoghese e non solo ai microfoni di 'Sky Sport': "Di Rebic e Leao ci possiamo fidare, stanno dimostrando che possono cambiare le partite. Sono stati loro due a spaventare il pubblico ad Anfield, sono in una condizione ottimale. Leao mi sta sorprendendo, avevo quasi perso le speranze. È davvero forte. La Juventus? Locatelli aiuterà tantissimo la squadra, il centrocampo dei bianconeri con lui può solo migliorare. Tonali? Ha preso in mano il Milan e la dirige come un grandissimo regista".