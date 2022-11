Milan, Costacurta: “Ibrahimovic al 50% rimane più forte di Giroud”

Costacurta su Ibrahimovic

"Mi aspetto il solito apporto, ovvero giocate di qualità con la capacità di coinvolgere tutti i compagni. Giroud sta facendo il suo, ma non esalta gli altri come Ibra. Zlatan anche al 50% rimane più forte di Giroud". Costacurta spara a zero su Leao: 'C'è un limite, lo venderei a gennaio'