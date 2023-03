Fiorentina-Milan, Costacurta: “Persa una partita molto importante”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato della sconfitta rossonera contro la Fiorentina e del suo significato in vista della Champions

Alessandro Costacurta , ex difensore del Milan , ha parlato della sconfitta rossonera contro la Fiorentina e del suo significato in vista della Champions. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

"Penso che questa partita fosse più importante di quella di mercoledì, perché ti ributta dentro un calderone che con una vittoria avresti evitato e saresti arrivato più sereno a Londra". Il Milan, ora, deve pensare al Tottenham, in una partita veramente fondamentale per la stagione dei rossoneri. Milan, la 'fiducia' a Bakayoko suona come una bocciatura per Pobega e Vranckx