Milan, Costacurta: “Donnarumma il migliore, nessuno può sostituire Calha”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, ha parlato degli addi di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Le dichiarazioni

L'estate del Milan si è aperta con gli addii a parametro zero di Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu. Se al posto del portiere classe 1999 è arrivato Mike Maignan, ancora non è arrivato il sostituto del turco. I rossoneri risentiranno della mancanza dei due giocatori? Alessandro Costacurta, ai microfoni del 'Corriere della Sera', non si è mostrato molto ottimista. Queste le dichiarazioni. "Intanto ha perso il migliore al mondo nel suo ruolo, cioè Gianluigi Donnarumma. Hakan Calhanoglu è stato determinante nella crescita del club e a mio avviso non c’è nessuno ora che possa prendere per mano i compagni". Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero