Milan, Costacurta. “Tomori e Kalulu? Hanno deluso. Lascerei partire…”

Billy Costacurta , ex difensore del Milan e ora opinionista per Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando proprio dei rossoneri a tutto tondo. Ecco un estratto delle sue parole, su Tomori e Kalulu.

Su se Tomori e Kalulu abbiano deluso: «Sì, sono d’accordo. Nella scorsa stagione sono stati il vero segreto per lo scudetto e la crescita di Kalulu mi aveva colpito molto, perché non lo conoscevo. In questi mesi invece hanno sbagliato tanto. Sono molto sorpreso. Quando hai una crescita così rapida e ti ritrovi titolare all’improvviso, può capitare stagione difficile. Tomori invece pensavo non avrebbe più sbagliato, pensavo avesse raggiunto una maturità».