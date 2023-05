Milan, Costacurta: “Maldini, Pioli e giocatori: ecco chi confermerei”

Billy Costacurta , ex difensore del Milan e ora opinionista per Sky Sport, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando proprio dei rossoneri a tutto tondo. Ecco un estratto delle sue parole sul futuro rossonero.

Su se andrebbe avanti con l'attuale 'staff': «Avanti con tutti. Anche quest’anno hanno fatto un ottimo lavoro, con la semifinale di Champions. È chiaro però che la qualificazione alla prossima edizione influenzerà molto il giudizio. Non è corretto dire che la stagione sia stata deludente e poi io credo che il Milan si qualificherà alla prossima Champions. So che il quarto posto economicamente è fondamentale ma non si poteva certo pensare di abbandonare mentalmente la Champions per questo». LEGGI ANCHE: Le parole dell'ex Milan, Billy Costacurta sui rossoneri