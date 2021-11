Milan, Cosmi: “Trapani esperienza meravigliosa, peccato l’epilogo” | PM

Cosmi, oltre che di Milan, ha parlato anche dell'esperienza al Trapani terminata con la sconfitta ai play-off. Ecco le sue parole.

Non solo Milan nell'intervista che Serse Cosmi ha rilasciato in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco le sue parole sull'esperienza al Trapani: "È stata un'esperienza incredibile, meravigliosa, che non ha prezzo. A Trapani ho fatto un'esperienza meravigliosa. Calcisticamente è mancato un epilogo che avremmo meritato, ovvero quello di portare la squadra per la prima volta in Serie A. Questo però passa in secondo piano rispetto a tutto quello che la città mi ha dato e quello che penso di aver dato anche io. E' un ricordo ancora vivo, sono passati diversi anni ma mi sembra ieri di aver vissuto questa emozione. L'unica cosa che aggiungo è che dopo aver sfiorato questa impresa non ho ricevuto nessuna richiesta di nessuna squadra, né di Serie A né di Serie B. Questo fa capire bene tante cose".