Milan, Cosmi: “Servono giocatori del livello di Vlahovic” | PM

Cosmi ha parlato di Vlahovic, bomber della Fiorentina, e della possibilità che arrivi al Milan in estate. Ecco le sue parole.

In questo inizio di stagione Dusan Vlahovic sta facendo benissimo e Serse Cosmi ha parlato di lui in orbita Milan in esclusiva ai nostri microfoni. Ecco la sua risposta sul possibile passaggio del serbo classe 2000 della Fiorentina in rossonero, anche se costa almeno 50 milioni: "Questo non lo so. Chiaro che il Milan ha bisogno di giocatori di quel livello, ma anche la Juve. Forse l'Inter è l'unica che in quel ruolo è coperta bene nonostante la partenza di Lukaku. Poi non credo che dipendano dai colloqui tra lui e Ibra, a meno che Ibrahimovic non decida di diventare il presidente del Milan... Chiaro che lui è una figura importante per il club, però non dimentichiamoci che dietro ai calciatori ci sono anche i procuratori".